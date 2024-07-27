نمو صافي أرباح مجموعة البنك الأهلي الكويتي بنحو 22% بالنصف الأول من 2024

2024-07-27 17:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع صافي أرباح مجموعة البنك الأهلي الكويتي بنحو 22 في النصف الأول من 2024 على أساس سنوي ليسجل 29.06 مليون دينار، ووبلغت ربحية السهم 12 فلساً بنمو 20. ووفقاً لما أعلنه البنك، اليوم السبت، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 15 إلى 100.94 مليون دينار كويتي، ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 21 لتصل إلى 53.57 مليون دينار كويتي. ووصل إجمالي الأصول إلى 6.64 مليار دينار كويتي، في حين سجلت المجموعة نمواً بنسبة 5 في إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 4.5 مليار دينار كويتي. هذا وبلغت ودائع العملاء 3.97 مليار دينار كويتي. فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.31، مع نسبة تغطية بلغت 447، كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 15.3، في حين وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 607 ملايين دينار كويتي.