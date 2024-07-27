2024-07-27 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت، القبض على 30 مخالفا لشروط الإقامة في جانب الرصافة.وذكر بيان للقيادة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، نفذت مفارز شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بفوج طوارئ الرصافة السابع، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، حملة واسعة للقبض على الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة ضمن قاطع المسؤولية".وأضاف البيان، أن "الحملة شهدت القبض على 30 شخصا من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة"، مبينا، أنه "تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".