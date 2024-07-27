انخفاض اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

2024-07-27 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149550 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضاً حيث بلغ سعر البيع 149450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.