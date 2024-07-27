واسط تعلن الاستعداد لاستقبال زائري الأربعينية

2024-07-27 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة واسط، اليوم السبت، الاستعداد لاستقبال زائري الأربعينية، متوقعة دخول (200 ألف) زائر يومياً.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الخدمية العليا في محافظة واسط المنبثقة من اللجنة العليا للزيارات المليونية بإشراف رئيس مجلس الوزراء أكدت الاستعداد التام لاستقبال الزائرين عبر منفذ زرباطية و المحافظات الأخرى وتكثيف الجهود الخدمية لإدارة الزيارة المقدسة".وأضاف، أن "محافظة واسط محور أساسي لدخول الزائرين بنسبة (60%) من الزائرين من خارج العراق يدخلون عبر محافظة واسط"، و"اعتماد واسط على الجهد المحلي بشكل تام من خلال دوائرنا في تهيئة المتطلبات الخدمية واللوجستية في منفذ زرباطية والطرق المؤدية إلى كربلاء".وأشار البيان إلى، "مضاعفة التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمواكب والهيئات الحسينية والمتطوعين الذي لهم الفضل الكبير بخدمة الزائرين، وتقسيم المحافظة إلى (4) محاور أساسية وجهد مكثف وكالتالي:-محور المنفذ الحدودي ومحور مدينة الكوت ومحور النعمانية والطرق المؤدية لها-محور الصويرة".وأكد البيان على، "إعداد خطة خاصة للنقل وتهيئة المتطلبات اللوجستية لنقل الزائرين حيث من المتوقع دخول (200 ألف ) زائر يومياً، وحماية الطرق وتأمينها بنقاط مشتركة كل (10 كيلومترات) توضع مفارز مشتركة من المرور والصحة والأجهزة الأمنية لتنظيم حركة السير".وواصل، أنه "في واسط أكثر من ( 3 آلاف) موكب حسيني لخدمة الزائرين على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء".