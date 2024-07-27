2024-07-27 17:48:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاويحققت بساتين قضاء السنية في محافظة الديوانية، رقما غير مسبوق بإنتاج التين وصل إلى 500 طن خلال شهر.وقال مدير زراعة الديوانية أحمد جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بساتين السنية تمتد على مساحة 650 دونما، بمعدل 30 شجرة في الدونم الواحد، وتراوح إنتاجها من التين هذا العام من 100-150 كغم، وفي هذا العام ونتيجة توفر المياه وتوزيع المرشات الحديثة من الحكومة ارتفع الإنتاج إلى 500 طن في الشهر الماضي وهو رقم غير مسبوق للإنتاج خلال شهر".وأضاف، أنه "تم توجيه الكوادر الفنية للشعبة الزراعية، بمتابعة ميدانية لبساتين التين الذي يشتهر به القضاء، فضلا عن الاطلاع ميدانياً على المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب البساتين؛ للحفاظ على ديمومة الإنتاج وارتفاع كمياته".