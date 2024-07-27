وفاة نجم نادي الأهلي المصري السابق محمود صالح

2024-07-27 17:48:03 - المصدر: قناة الاولى

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توفي نجم نادي الأهلي المصري السابق محمود صالح في 27 يوليو 2024، عن عمر يناهز 63 عامًا. كان صالح أحد اللاعبين المميزين في تاريخ النادي الأهلي، حيث ترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الجماهير ومحبي كرة القدم في مصر.





ولد محمود صالح في 1 يناير 1961 في القاهرة. بدأ مشواره الكروي في ناشئي النادي الأهلي، وسرعان ما أثبت جدارته وانتقل إلى الفريق الأول. تميز صالح بمهاراته الدفاعية وقدرته على قراءة المباراة، مما جعله لاعبًا لا غنى عنه في تشكيلة الفريق.





- البطولات المحلية: شارك صالح مع الأهلي في العديد من البطولات المحلية، وحقق العديد من الألقاب منها الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

- البطولات الإفريقية: ساهم في تحقيق الأهلي لعدة بطولات إفريقية، منها دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

- المنتخب الوطني: مثل محمود صالح المنتخب المصري في العديد من البطولات الدولية، وكان له دور كبير في تأهل المنتخب لبطولات كبرى.





بعد اعتزاله اللعب، لم يبتعد محمود صالح عن عالم كرة القدم. توجه إلى التدريب وعمل في العديد من الأندية كمدرب، وساهم في تطوير العديد من اللاعبين الشباب. كما عمل في مجال التحليل الرياضي وكان ضيفًا دائمًا على العديد من البرامج الرياضية.





تلقى محمود صالح احترامًا كبيرًا من الجماهير والإعلاميين على حد سواء، ليس فقط لمهاراته الكروية بل أيضًا لأخلاقه العالية وروحه الرياضية. كان يعتبر قدوة للعديد من اللاعبين الشباب، ورمزًا للالتزام والتفاني في العمل.





جاءت وفاة محمود صالح بمثابة صدمة لعشاق كرة القدم في مصر. أعلنت عائلته عن وفاته بعد معاناة قصيرة مع المرض.