2024-07-27 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

كشف مسؤول إيراني، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن تسلم بلاده 19 سجيناً إيرانياً من حكومة إقليم كردستان كانوا يقبعون في سجون الإقليم شمال العراق.

وقال رئيس لجنة نقل المحكومين التابعة لوزارة العدل الإيرانية، عسكر جلاليان إنه "تم تسليم 19 من السجناء الإيرانيين الموجودين في سجون إقليم كردستان العراق عند حدود تمرشين الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية إلى ممثل لجنة نقل المحكومين التابعة لوزارة العدل في المحافظة".

من جانبه، أعلن نصر الله رشنودي القنصل العام الإيراني في أربيل بإقليم كردستان العراق، أن سلطات الإقليم وافقت على إطلاق سراح عدد من المواطنين الإيرانيين المسجونين في الإقليم.

وأعرب عن امتنانه "للعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به رئاسة ورئيس الوزراء ووزير داخلية إقليم كردستان العراق"، مؤكداً أن "الجهات المذكورة اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

بدوره، قال علي رضا بكدلي، نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية، خلال لقاء مع أهالي السجناء الإيرانيين في إقليم كردستان العراق، "خلال زيارة المسؤولين العراقيين وإقليم كردستان العراق إلى طهران وأثناء الزيارة وبعد زيارة القائم بأعمال وزير خارجية علي باقري كني إلى أربيل، تمت مناقشة ومتابعة نقل السجناء الإيرانيين، ووعدت السلطات الإقليمية بالتعاون واتخاذ الإجراءات في هذا الصدد".

وأكد بكدلي إن "وزارة الخارجية والقنصلية العامة لبلادنا في أربيل تتابعان عملية إطلاق سراح أو نقل الإيرانيين المسجونين".

ولم تكشف السلطات الإيرانية ولا حكومة إقليم كردستان عن هوية السجناء الإيرانيين الذين جرى تسليمهم إلى طهران كما لم تتضح بعد القضايا التي على أساسها تمت إدانتهم.