الحسابات تعقدت.. الأرجنتين تحبط انتفاضة أسود الرافدين في الأولمبياد

2024-07-27 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

‏شفقنيوز/ خسر المنتخب الأولمبي العراقي، أمام نظيره الأرجنتيني 3-1 ضمن الجولةالثانية من منافسات المجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس2024، لكرة القدم.

وبهذه الخسارة، تعقدتحسابات الأولمبي العراقي، لبلوغ الدور المقبل في الأولمبياد، إذ يحتاج للفوز علىنظيره المغربي، مع تعادل الأرجنتين أمام أوكرانيا، أو التعادل مع المغرب، مقابلخسارة الأرجنتين في الجولة الثالثة.

وانتهى الشوط الأولبالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا المنتخبين، سجل الأرجنتين أولا عن طريق تياغوألمادا في الدقيقة 14، ومن رأسية جميلة لكابتن منتخب العراق أيمن حسين جاء هدفالتعديل عند الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني سجل الأرجنتينهدفه الثاني عن طريق البديل غوندو في الدقيقة 63، قبل أن يضيف اللاعب إيكيفيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 85.

ويواجه المنتخب الأولمبيالعراقي في الجولة الثالثة نظيره المغربي في آخر مباريات الدور الأول للمجموعةالثانية، يوم 30 من شهر تموز الجاري.