اللجنة الدولية ترفض طلب العراق بشأن علم إسرائيل في أولمبياد باريس

2024-07-27 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم السبت، طلبالعراق تغيير موقع أو إزالة العلم الإسرائيلي في ملاعب كرة القدم التي تحتضنمباريات أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس البعثة العراقية، هيرده رؤوف، لوكالة فرانس برس:"حين وصلنا إلى ملعب ليون وجدنا علم العراق معلّقاً بجانب علم إسرائيل بالرغممن أن منتخب الأخيرة لا يخوض أي مباريات في ليون".

وأضاف رؤوف: "طلبنا من ممثل اللجنة الأولمبيةالدولية تغيير وضع العلم أو إزالة العلم الإسرائيلي، لكنه رفض بحجة أن الملعب يحملكل أعلام الدول المشاركة في مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات، وأن ترتيب الأعلاميأتي طبقاً للترتيب الأبجدي".

وتابع رؤوف "أرسلنا رسالة احتجاج بالبريد الإلكترونيللجنة الأولمبية الدولية بنفس المضمون لتغيير وضع العلم قبل مباراة السبت أمامالأرجنتين، لكن وصلنا ردّ بالرفض مجدداً".

ويرفض العراق التطبيع مع إسرائيل ولا يعترف بها، وتؤيد كلأحزابه السياسية القضية الفلسطينية.

في المقابل، يلعب المنتخب الإسرائيلي في المجموعةالرابعة، حيث تعادل افتتاحاً مع مالي 1-1 في باريس، وواجه السبت الباراغواي فيباريس أيضاً، قبل أن يخوض ثالث مبارياته في نانت.

وينصّ القانون الأولمبي على وضع أعلام الدول المشاركة فيالمسابقات بالملاعب الخاصة بها بالترتيب الأبجدي طبقاً للغة الدولة الخاصة بالبلدالمضيف.