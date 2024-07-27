في البصرة.. قوة من النجف تعتقل 5 تجار مخدرات ووفاة عامل في شركة صينية

2024-07-27 18:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم السبت، بان قوة امنية من خارج المحافظة اعتقلت 5 تجار مخدرات بعملية نوعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لقيادة شرطة محافظة النجف نفذت واجبا أمنيا في مدينة البصرة، بناءً معلومات تحقيقية مسبقة مع تجار مخدرات معتقلين لديها، حيث تمكنت من اعتقال 5 تجار مخدرات بحوزتهم واحد كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة كانوا يرومون نقلها الى النجف".

من جانب اخر، اضاف المصدر، ان "عاملا بصرياً يعمل في شركة هايلونك الصينية العاملة بأحد الحقول النفطية شمال المحافظة، لقي مصرعه بعدما سقط عليه انبوب حديد اثناء العمل في برج 101 النفطي، حيث تم نقل جثته للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".