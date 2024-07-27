2024-07-27 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، إصدار الوزير إبراهيم الجبوري توجيهاً بشأن المدارس ذات نسب النجاح المتدنية، فيما أشارت إلى إمكانية إعادة طلبة السادس الإعدادي الراسبين الامتحانات في الدور الثاني.وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج الدور الأول لطلبة السادس الإعدادي لا يمكن اعتبارها كإحصائية نهائية لأعداد الناجحين والراسبين؛ بسبب وجود امتحانات الدور الثاني للطلبة المكملين والراسبين وهناك فرصة أخرى للنجاح".وأشار إلى، أن "هناك توجيهاً من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بشأن المدارس التي لم تحقق نسب نجاح عالية، إذ يسُعاد النظر بإدارتها ويتم إعفاؤها واتخاذ إجراءات بحقها؛ لأنها انحرفت عن الأداء التعليمي"، مبيناً، أن "هذا التوجيه لا يخص طلبة السادس الإعدادي فقط".