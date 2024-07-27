احتجاز نحو 100 بقرة "شاردة" في حلبجة

2024-07-27 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت بلدية مدينة حلبجة، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن احتجاز نحو 100 بقرة شاردة ترعى وسط المدينة.

وقالت البلدية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفرق التابعة لها احتجزت نحو 100 بقرة شاردة ترعى النفايات داخل أزقة وشوارع المدينة"، مبينة أن "الأبقار لن تعود لأصحابها دون فرض غرامات مالية".

وأوضحت أنها "نفذت حملة الاستيلاء بعد مناشدات وشكاوى عدة من المواطنين تفيد بامتعاضهم واستيائهم من ظاهرة تجول الأبقار الضالة في أحيائهم والتي تسبب أضرارا بالأشجار والحدائق العامة، فضلاً عن أنها ظاهرة غير حضارية".