2024-07-27 19:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء الصينية. وأظهرت نتائج البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، السبت، أن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان حوالي 2.81 مليون دولار، وصلت إلى 3.51 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا. وفي حزيران الماضي، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للهيئة. ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلاً عن بيانات رسمية صينية صدرت الجمعة. وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في ايار. وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2.3 بالمئة بعد زيادتها 1.8 بالمئة في الشهر السابق.