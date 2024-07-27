رئيس الوزراء: معيار النجاح هو رضا المواطن وتقديم الخدمة المتكاملة له

2024-07-27 19:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن معيار النجاح هو رضا المواطن وتقديم الخدمة المتكاملة له. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي ورئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير المحمداوي، وذلك ضمن متابعته شؤون المحافظات وأداء حكوماتها المحلية، وتنفيذ الجوانب الخدمية والاقتصادية في البرنامج الحكومي. وأضاف البيان، أن السوداني اطلع خلال اللقاء على سير تنفيذ المشاريع الخدمية، ومسار تنمية البنى التحتية وإعمارها، بما يتوافق مع أولويات البرنامج الحكومي، والحاجة الفعلية للقطاع الخدمي في المحافظة، وفي إطار تلبية تطلعات المواطنين، في جميع أقضية ونواحي المحافظة. وأكد السوداني بحسب البيان ضرورة التكامل في العمل، والتعاون المثمر لإنجاز المهام، بين المحافظ ومجلس المحافظة، إذ إنّ معيار النجاح هو رضا المواطن، وتقديم الخدمة المتكاملة له، وتحقيق الفارق الملموس في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مجدداً توجه الحكومة نحو دعم عمل الحكومات المحلية وتهيئة مستلزمات نجاحها.