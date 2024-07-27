2024-07-27 19:36:02 - المصدر: واع

متابعة -واع

أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم السبت، ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت نتائج البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، أن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.81 مليون دولار)، وصلت إلى 3.51 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي يونيو الماضي، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للهيئة.

ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلاً عن بيانات رسمية صينية صدرت الجمعة.

وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2.3 بالمئة بعد زيادتها 1.8 بالمئة في الشهر السابق.