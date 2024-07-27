المرور: مصابيح "الزينون" مخالفة غرامتها 100 الف دينار

2024-07-27 19:40:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





كشفت مديرية المرور العامة عن وضع قرارات جديدة بحق المخالفين، منها تخص استخدام مصابيح "الزينون".





وقال مدير شعبة الاعلام في مديرية المرور العقيد حيدر شاكر في تصريحات صحفية إن "موضوع مصابيح السيارات التي تستخدم مصباح نوع (زينون) تعتبر مخالفة مرورية ويحاسب عليها بغرامة مقدارها 100,000 دينار على من ارتكب هذه المخالفة"، مؤكداً أن "حملات مديرية المرور العامة مستمرة لمتابعة المخالفين".





ولفت إلى أن "مصابيح الزينون تتسبب بحوادث جسيمة في بعض الأحيان، لذلك نوصي مستخدمي الطريق بالابتعاد عن مثل هذا النوع من المصابيح لعدم التسبب بالحوادث للآخرين".