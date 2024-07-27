السوداني يستقبل محافظ ميسان ورئيس مجلس المحافظة

2024-07-27 19:40:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ورئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير المحمداوي. جاء اللقاء ضمن متابعة السوداني لشؤون المحافظات وأداء الحكومات المحلية.





خلال اللقاء، استعرض السوداني سير تنفيذ المشاريع الخدمية في ميسان، ومسار تنمية البنى التحتية وإعمارها. تمت مناقشة هذه المشاريع بما يتوافق مع أولويات البرنامج الحكومي واحتياجات القطاع الخدمي في المحافظة، بهدف تلبية تطلعات المواطنين في جميع أقضية ونواحي ميسان.





أكد السوداني على ضرورة التكامل في العمل والتعاون المثمر بين المحافظ ومجلس المحافظة. أشار إلى أن معيار النجاح هو رضى المواطن وتقديم خدمات متكاملة له، بما يحقق فرقًا ملموسًا في الواقع الاجتماعي والاقتصادي.





جدد رئيس الوزراء تأكيده على توجه الحكومة نحو دعم عمل الحكومات المحلية وتهيئة مستلزمات نجاحها، مؤكدًا على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



