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أسعار الذهب في العراق

أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في العراق
2024-07-27 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

نشرت نقابة الصياغ، اليوم السبت (27 تموز 2024)، أسعار بيع الذهب في السوق المحلي.

وجاءت أسعار البيع بالدينار العراقي كالتالي:

مثقال ذهب عيار 24 = 577,000

مثقال ذهب عيار 22 = 530,000

مثقال ذهب عيار 21 = 505,000

مثقال ذهب عيار 18 = 433,000

وبحسب موقع أسعار الذهب في عموم العراق جاءت حتى وقت كتابة هذا الخبر كالتالي:

سعر أونصة الذهب اليوم 2387.49 دولارهبوط 0 $

أسعار جرامات الذهب في العراق

أسعار جرام الذهب اليوم2024/07/27
الوحدةالسعر بالدينارالسعر بالدولارسعر جرام الذهب عيار 24100,40277سعر جرام الذهب عيار 2292,03570سعر جرام الذهب عيار 2187,85267سعر جرام الذهب عيار 1875,30158سعر جرام الذهب عيار 1458,56845سعر أونصة الذهب بيع3,122,8372,387سعر أونصة الذهب شراء3,124,1452,388

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