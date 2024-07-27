لفوارق فنية وبدنية.. مدربون: خسارة العراق أمام الأرجنتين طبيعية

2024-07-27 21:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طرح عدد منالمدربين العراقيين لكرة القدم، يوم السبت، آراءهم حول أسباب خسارة المنتخب الأولمبيالمشارك في أولمبياد باريس، في ثاني مواجهاته في المجموعة الثانية أمام المنتخبالارجنتيني، ورأوا أن الخسارة طبيعية في ضوء المعطيات على الواقع والفوارق الفنية.

وأكد المدرب علي وهاب، لوكالةشفق نيوز، أن "الفوارق الفنية كانت واضحة بين المنتخب العراقي ونظيرهالأرجنتيني، والنتيجة كانت غير مفاجئة، إذ جاءت نظراً لطبيعة الفارق الموجود بين لاعبيالمنتخبين حيث يتمتع الأرجنتين بإمكانيات عالية ونزل للملعب وهو مندفع وعازم علىتحقيق الفوز".

وأضاف وهاب، أن "بعضلاعبي المنتخب العراقي وقعوا بأخطاء وأضاعوا كرات بسبب المناولات الخاطئة التي كانيستفاد منها الخصم"، مرجحاً أن الفرصة ما زالت سانحة ومواجهة المغرب ستكونالفيصل للتأهل للمرحلة المقبلة ، لافتاً ان الوصول إلى الاولمبياد هو بحد ذاتهجانب مشرف للمنتخب العراقي وهو يحل بهذا المحفل الكبير .

من جانبه، قال المدربصادق حنون، للوكالة: "لقد لاحظنا فوارق فنية كبيرة وبعض اللاعبين حُملوا جهداًأكبر من قدراتهم بسبب الحمل الزائد جراء مباريات الدوري والبطولات المتتالية".

وأوضح حنون، أن "لاعبيالمنتخب لم يكونوا جاهزين بدنياً وبدوا متعبين جدا مما اثر على عطائهم سلبياً داخلالملعب"، لافتا إلى أن حارس المرمى كان سببا في الهدف الثاني الذي غيّر مسار اللقاء .

وأشار إلى أن بعضاللاعبين لم يستحقوا أن يلعبوا في مثل هكذا محفل كبير، وأمام منتخبات قوية متمرسةبمثل هكذا بطولات، منهم حارس المرمى الذي مازال لم يمتلك الخبرة والمهاجم حسين اللاوندي الذي سبق وان تعرضلاصابة بالغة مؤخرا.