مدرب الأرجنتين: منتخب العراق محترم وقوي

2024-07-27 21:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال مدرب المنتخب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، إنه سعيد بالفوز الذي تحقق في مباراة اليوم على العراق، مشيرا أن الانتصار أعاد فريقه إلى واجهة المنافسة.وأضاف ماسكيرانو- في تصريحات إعلامية اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية ( واع )- أن "المباراة كانت صعبة جدا لا سيما في الشوط الأول بعد أن تمكن مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين من تسجيل هدف التعادل"، لافتا، أن "المنتخب العراقي فريق محترم وصعب المراس وقوي بدنيا إلا أن فريقنا تحسن في الشوط الثاني ونجحنا في التقدم بفارق هدفين لنتمكن من إعادة الفريق إلى المقدمة".