أوكرانيا تهزم المغرب في أولمبياد باريس

2024-07-27 21:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخسر المغرب، اليوم السبت، أمام أوكرانيا 1-2 بالجولة الثانية من دور المجموعات في كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.وافتتح المنتخب الأوكراني التسجيل بواسطة دميترو كريسكيف في الدقيقة 22، وعادل سفيان رحيمي لأشبال الأطلس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.وفي الدقيقة 90+8، سجلت أوكرانيا هدف الفوز بواسطة إيغور كراسنوبير.وبذلك تعقدت حسابات المجموعة، إذ تساوت المنتخبات الأربعة في النقاط، بثلاث لكل منها، وكان المغرب هزم الأرجنتين، الذي تغلّب اليوم على منتخبنا 3-1 الذي سيلعب الثلاثاء ضد المغرب بينما تلعب أوكرانيا ضد الأرجنتين.