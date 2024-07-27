2024-07-27 21:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بمتابعة معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، وإشراف مدير عام الهيئة الدكتور سلمان صدام البهادلي، عن إنجاز قاعدة البيانات التاريخية للهزات الأرضية للفترة من عام 1300 قبل الميلاد حتى 1900 ميلادية.









أكملت الكوادر العاملة في قسم الرصد الزلزالي إنجاز الخارطة الزلزالية لتلك الفترة، والتي تضمنت تسجيل 165 هزة أرضية في العراق والمنطقة المجاورة. يأتي هذا الإنجاز كجزء من الخطة الخاصة بتطوير جانب الرصد الزلزالي في البلاد.









أوضح مدير قسم الرصد الزلزالي، الأستاذ علي عبد الخالق علي، أن تعبير "الزلزالية التاريخية" يُطلق على الزلازل التي وقعت قبل بدء التسجيل الزلزالي في المراصد المتخصصة، وبالذات قبل العام 1900 ميلادية. هذه الهزات تحصل على معاملاتها الزلزالية من السجلات والنصوص التاريخية الوصفية.









أكد الأستاذ علي أن التسجيلات التاريخية المحلية والسير وغيرها تُعتمد ضمن المصادر العالمية الموثقة. هدف دراسات الزلزالية التاريخية هو تقديم تعريف دقيق لأعمار الزلازل والفترات الزمنية التي حدثت وتكررت فيها. من خلال هذه الدراسات، يمكن أيضًا معرفة طرق هجرة وانتقال الفعالية الزلزالية في الوقت الحاضر.



