توجيه من وزير التربية يخص المدارس ذات نسب النجاح المتدنية

2024-07-27 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وجه وزير التربية إبراهيم الجبوري، اليوم السبت (27 تموز 2024)، بإعادة النظر بإدارات المدارس ذات نسب النجاح المتدنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير التربية وجه بإعادة النظر بإدارات المدارس التي لم تحقق نسب نجاح عالية واتخاذ إجراءات بحقها لأنها انحرفت عن الأداء التعليمي".

وأضاف أن "هذا التوجيه لا يخص طلبة السادس الإعدادي فقط"، مبيناً أن "نتائج الدور الأول لطلبة السادس الإعدادي لا يمكن عدها إحصائية نهائية لأعداد الناجحين والراسبين بسبب وجود امتحانات الدور الثاني للطلبة المكملين والراسبين وهناك فرصة أخرى للنجاح".