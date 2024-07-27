أولمبياد باريس.. العراق يتنازل عن الصدارة للأرجنتين والحسم يوم الثلاثاء

2024-07-27 22:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنازل المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن صدارةالمجموعة الثانية للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، بعد اختتام الجولة الثانية من دورةالألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبات المنتخب الأرجنتيني الذي فاز على الأولمبي العراقي، في الصدارة برصيد 3نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبات المجموعة التي تمتلك نفس الرصيد.

وجاء منتخبا المغرب وأوكرانيا ثانيا ولكل منهما ثلاثة نقاط واللذان تساوا بالأهدافالمسجلة والداخلة في مرمى كل منهما.

في حين جاء العراق بالمركز الأخير بعد استقبال مرماه ثلاثية من الأرجنتينفي لقاء اليوم.

وستبقى مباريات الجولة الثالثة هي الحاسمة إذ ستبحث الفرق الأربعة عن الفوزالذي سيكون كفيلاً لضمان تأهل منتخبين فقط إلى المرحلة المقبلة.

وسيواجه منتخب العراق نظيره المغربي في لقاء الحسم، بينما سيلاعب منتخب الأرجنتيننظيره الأوكراني، وتقام المباراتان يوم 30 من شهر تموز الجاري.