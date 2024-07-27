تنويه من المرور بخصوص سيطرة الشعب

2024-07-27 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن قطع طريق رئيسي شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "سيتم قطع الطريق وتحويل السير من سيطرة الشعب الملغاة باتجاه تقاطع الصحة لغرض مد انبوب مجاري واستبداله".

وأضافت أن "سير المركبات للخروج من بغداد سيكون من تقاطع الصحة/ الجانب الأيمن من الطريق باتجاه الشارع الخدمي ولمسافة ٢٥٠ متراً وصولاً لسيطرة الشعب الملغاة والدخول إلى بغداد السير المعاكس لحركة السير والمرور"، مبينة أن "القطع سيستمر لمدة خمسة أيام أبتداءً من اليوم".