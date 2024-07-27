العلوي: رصد مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قضاء الزوراء

2024-07-27 22:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، السبت، تخصيص مبالغ مالية في الموازنة الثلاثية لانشاء مشاريع في قضاء الزوراء بالمحافظة. وقال العلوي في تصريح متلفز، تابعته الاقتصاد نيوز، إن جرى تخصيص مبالغ مالية في الموازنة الثلاثية 2023,2024,2025 لإنشاء مشاريع استراتيجية في قضاء الزوراء فضلاً عن المشاريع قيد الانجاز حالياً، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستغير واقع القضاء مستقبلاً. وأضاف أن أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذيها في القضاء ستشمل مشروع ماء الزوراء الكبير وجامعة كبيرة ومجمع للدوائر الرسمية فضلاً عن توزيع مساحات للسكن بشكل منتظم في القضاء. وتابع أن المشاريع ستشمل مشاريع مجاري فك اختناقات الامطار ومشاريع تبليط واكساء. وذكر العلوي أن المحافظة بدأت الاسبوع المضاي بحملة تنظيف كبرى استهدفت رفع النفايات والانقاض ومعالجة المشاكل في الماء والمجاري والخدمات البلدية الاخرى في قضاء الزوراء.