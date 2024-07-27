عمليات بغداد تصدر توضيحا حول تسرب مادة الكلور شرقي العاصمة

2024-07-27 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، توضيحا حول تسرب مادة الكلور شرقي العاصمة.وقالت القيادة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده حدوث انفجار قناني غاز سامة وقاتلة ناتجة عن مادة ( الكلور ) وسيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفيات في قضاء الزوراء شرقي العاصمة".وأوضحت، أنه "بالساعة ١٨٠٠ وردت معلومات عن وجود حالات اختناق في منطقة الولداية تحديداً بستان سامي شرقي العاصمة بغداد، وعلى الفور شرعت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية إلى مكان الحادث وتبين "تسرب غاز سام في المنطقة وبعد البحث والتحري اتضح أن السبب هو تسرب مادة "الكلور" من (مصهر للمعادن/ كورة) مما ادى إلى اختناق عدد من المواطنين من أهالي المنطقة أعلاه وتم نقلهم إلى مستشفيي (الإمام علي والصدر) وحالتهم مستقرة".وأضافت، أنه "ما زال البحث جاريا عن صاحب "الكورة" لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".