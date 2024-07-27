2024-07-27 22:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في “لقاء الصحافة” على قناة “12” العبرية مساء يوم السبت، إنهم يقتربون من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله اللبناني. وتزامنت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي مع سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين بينهم 7 […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الإسرائيلي: نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله أولاً على ايشان.