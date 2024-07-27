مفتن يشيد بأداء لاعبي الأولمبي العراقي رغم الخسارة أمام الأرجنتين

2024-07-27 23:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد رئيساللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، بأداء لاعبي المنتخب الأولمبي رغم الخسارةأمام الأرجنتين، يوم السبت، ضمن منافسات مسابقة كرة القدم بدورة الألعابالأولمبية.

وقال مفتن في تصريح لوكالةشفق نيوز، إن "اللاعبين أظهروا شجاعةً كبيرةً في مباراة اليوم، وكانوا نداًقوياً أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، وهو المنتخب الأرجنتيني الذي يمتلك فيصفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات العالمية".

وأضاف أن "المنتخبالأولمبي قدّم مستوى جيداً، خصوصاً في شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادلالإيجابي، لكن أخطاءً فردية بسيطة كلفت المنتخب الأولمبي خسارة اللقاء بثلاثية".

ورأى مفتن، أن الفرصة مازالت سانحة أمام أبطال الأولمبي لتعويض خسارة اليوم من خلال تقديم مستوى أفضل،والمنافسة بشرف أمام المنتخب المغربي الشقيق، وتحقيق الفوز الذي سيضعه في دورالثمانية إلى جانب أفضل المنتخبات المتأهلة في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد.