بعد فضيحة التجسس.. "الفيفا" يخصم 6 نقاط من كندا

2024-07-27 23:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم السبت، خصم ست نقاط من فريق كندا للسيدات المشارك في أولمبياد باريس وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية فضيحة استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريب فريق منافس.

كما قرر "الفيفا" إيقاف المسؤولين الكنديين جوزيف لومباردي وياسمين ماندر لعام واحد.

وكانت اللجنة الأولمبية الكندية استبعدت هي الأخرى بريستمان، بعد قرار الاتحاد الكندي للعبة إيقافها بسبب فضيحة التجسس.

وفازت كندا على نيوزيلندا 2-1 في المباراة الافتتاحية للكرة النسائية في ألعاب باريس الخميس، وهي المباراة التي غابت عنها بريستمان طواعية بعد تفجر فضيحة التجسس هذا الأسبوع.