رئيس الوزراء يشدد على وجوب تكامل العمل بين محافظ الأنبار ومجلس المحافظة

2024-07-27 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على وجوب تكامل العمل بين محافظ الأنبار ومجلس المحافظة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان الدليمي، ونائب المحافظ للشؤون الفنية خالد ثويني أحمد، وذلك في إطار متابعته مستوى أداء الحكومات المحلية، والوقوف على تنفيذ خططها التي تتوافق مع ما تضمّنه البرنامج الحكومي".واطلع السوداني، بحسب البيان، "على الأوضاع في محافظة الأنبار، والجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية فيها، كما استمع إلى إيجاز عن سير العمل في مشاريع البنى التحتية التي تُنفذ في نواحي وأقضية المحافظة، وكذلك جرى التطرق إلى جهود استدامة الاستقرار الأمني في عموم المحافظة، التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ المشاريع المهمة، وتعزز الاستثمار وخلق فرص العمل فيها".وشدد على "وجوب تكامل العمل بين المحافظ ومجلس المحافظة، وتنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرامج والخطط المعدة، ضمن نهج الحكومة في تقديم الخدمات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، بما يلبّي تطلعات أبناء الأنبار".