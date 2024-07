فوق العراق.. عمليات عسكرية أمريكية مرتقبة لمساندة إسرائيل بضرب لبنان

بغداد اليوم - متابعة

أفادت مواقع عسكرية أمريكية بموقع "أكس"، مساء اليوم السبت (27 تموز 2024)، باحتمال دعم القوات الامريكية لضربة سوف توجهها إسرائيل على لبنان من قبل اسطولها المتمركز بالخليج من فوق العراق والأردن وسوريا ولبنان.

??CARRIER STRIKE GROUP 9?? Visual confirmation via Sentinel 2 that CSG 9 is operating in the Persian Gulf ~140km NE of??Manama Along with @TheRealCVN71 is her full complement of 3x Arleigh burke Class Destroyers pic.twitter.com/e5REsD5H94

وأكدت أن سفينة يو إس إس ثيودور روزفلت (CVN-71) وثلاث مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke مع مجموعة حاملات الطائرات الهجومية 9 (CSG-9) تعمل حاليًا في الخليج العربي قبالة سواحل إيران.

وأشارت الى أنه إذا لزم الأمر، يمكن لطائرات الجناح الجوي 11 على متن حاملة الطائرات روزفلت، بما في ذلك الطائرة الهجومية متعددة المهام F/A-18E "سوبر هورنت" من طراز VFA-25 "قبضة الأسطول" أن تساعد في العمليات فوق لبنان والأردن وسوريا والعراق.

The USS Theodore Roosevelt (CVN-71) and Three Arleigh Burke-Class Guided-Missile Destroyers with Carrier Strike Group 9 (CSG-9) are currently operating in the Persian Gulf off the Coast of Iran. If needed the Aircraft of Carrier Air Wing 11 aboard the Roosevelt, including the… https://t.co/aSO2IqXFUG