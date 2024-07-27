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فوق العراق.. عمليات عسكرية أمريكية مرتقبة لمساندة إسرائيل بضرب لبنان

فوق العراق.. عمليات عسكرية أمريكية مرتقبة لمساندة إسرائيل بضرب لبنان
فوق العراق.. عمليات عسكرية أمريكية مرتقبة لمساندة إسرائيل بضرب لبنان
2024-07-27 23:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  متابعة

أفادت مواقع عسكرية أمريكية بموقع "أكس"، مساء اليوم السبت (27 تموز 2024)، باحتمال دعم القوات الامريكية لضربة سوف توجهها إسرائيل على لبنان من قبل اسطولها المتمركز بالخليج من فوق العراق والأردن وسوريا ولبنان.

وأكدت أن سفينة يو إس إس ثيودور روزفلت (CVN-71) وثلاث مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke مع مجموعة حاملات الطائرات الهجومية 9 (CSG-9) تعمل حاليًا في الخليج العربي قبالة سواحل إيران. 

وأشارت الى أنه إذا لزم الأمر، يمكن لطائرات الجناح الجوي 11 على متن حاملة الطائرات روزفلت، بما في ذلك الطائرة الهجومية متعددة المهام F/A-18E "سوبر هورنت" من طراز VFA-25 "قبضة الأسطول" أن تساعد في العمليات فوق لبنان والأردن وسوريا والعراق. 

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكدت القناة 12 الإسرائيلية حصول رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، على موافقة الولايات المتحدة على عملية ضد حزب الله.

وقال مسؤول أمريكي كبير لموقع Axios: "ما حدث اليوم يمكن أن يكون بمثابة الزناد الذي كنا قلقين بشأنه وحاولنا تجنبه لمدة 10 أشهر".

وأكد الموقع أن ادارة بايدن تشعر بالقلق من أن الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله في وقت سابق على مباراة لكرة القدم للشباب في بلدة مجدل شمس، يمكن أن يكون الشرارة التي تؤدي إلى حرب شاملة ضد حزب الله.

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