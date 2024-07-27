مدرب الجودو يقدم شكوى للنظر في عقوبة الإيقاف بحق اللاعب سجاد غانم

2024-07-27 23:48:02 - المصدر: واع

باريس – واعتقدم مدرب الجودو التونسي انس بو محمد بشكوى رسمية في باريس، للنظر في عقوبة الإيقاف بحقه وبحق اللاعب سجاد غانم.وقال مدير المكتب الخاص لرئيس اللجنة الاولمبية احمد العلوجي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدرب الجودو التونسي انس بو محمد تقدم بشكوى رسمية في باريس لدى محكمة متخصصة بالنظر في القرارات المتعلقة بفحص المنشطات لدى الرياضيين، لتخفيف العقوبة على لاعب الجودو سجاد غانم و مدربه التونسي بعد ظهور نتيجة الفحص (إيجابية) وكلف بو محمد محامياً لاستئناف قرار العقوبة الدولية".وأوضح العلوجي أن "المدرب التونسي لا يعلم بتعاطي اللاعب سجاد غانم مكملات غذائية تحتوي مواداً محظورة وكان قد تفاجئ بالنتيجة الإيجابية لدى خضوعه لفحص المنشطات، الأمر الذي تسبب بصدمة كبيرة للبعثة الأولمبية العراقية وإساءة لسمعة الرياضية العراقية".و أشار العلوجي إلى ان "المدرب التونسي انس بو محمد ولاعبه والمحامي الفرنسي سيمتثلون أمام القاضي المختص في باريس يوم غد الأحد الساعة الحادية عشرة صباحاً لتقديم الدفوعات اللازمة بغية تخفيف مدة الإيقاف عن مزاولة الرياضة والعمل الرياضي والبالغة اربع سنوات".يذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحدث ومن يقف خلف الموضوع الذي يوصف بالمسيء لسمعة الرياضية العراقية دولياً.