مدافع ريال مدريد ينفي إصابته

2024-07-27 23:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعنفى أحد لاعبي ريال مدريد، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تفيد بأنه تعرض للإصابة.وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد، يعاني من إصابة، ولن يسافر مع بعثة الفريق الملكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.لكن فاييخو نفى هذه الأنباء، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل تويتر.وقال مدافع الميرنجي "هذه المعلومات غير صحيحة، أنا لست مصابا، وسأسافر للمشاركة في جولة الولايات المتحدة".وكان فاييخو قد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة، في صفوف نادي غرناطة.وأنهى فاييخو، الموسم الماضي مع غرناطة، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، وعاد إلى ريال مدريد مطلع يوليو/تموز الجاري.ومن المقرر أن يسافر ريال مدريد إلى أمريكا، غدا الأحد، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وخوض 3 مباريات ودية أمام برشلونة وميلان وتشيلسي.