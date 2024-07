بالاسماء: بلدية الناصرية تنشر قوائم المستفيدين من قطع الأراضي وتدعوهم لمراجعة التسجيل العقاري

2024-07-27 23:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت بلدية الناصرية عن قوائم بأسماء المواطنين المستحقين لقطع الأراضي السكنية في المحافظة، بعد استكمال اجراءت تمليكهم في دائرة البلدية، ودعتم الى مراجعة التسجيل العقاري لاستكمال إجراءات التمليك الخاصة بهم.

