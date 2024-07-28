الرصاصة كانت من السفارة الأمريكية.. اصابة زوجة نائب برصاصة عشوائية في المنطقة الخضراء اثناء صلاتها

2024-07-28 00:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أكد النائب السابق عبد الأمير الغزالي، السبت، أن زوجته تعرضت لإطلاق نار من داخل مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أثناء أدائها الصلاة الليلة الماضية في الطابق الثاني داخل منزلهما بمنطقة القادسية. أضاف الغزالي أن زوجته ما زالت ترقد في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية لاستخراج أجزاء الرصاصة، مشيراً إلى أنه كان قريباً منها لحظة إصابتها وتم نقلها مباشرة إلى مستشفى ابن سينا في بغداد، حيث دخلت صالة العمليات. وأقرت السفارة الأميركية بالحادثة وفقاً لتصريحات صحفية، مؤكدة فتح تحقيق.





أوضح حسنين الغزالي، نجل المصابة، أن إصابة والدته كانت خطيرة في البداية حيث تركزت في منطقة البطن والفخذ بفعل شظايا الرصاصة. تم استخراج بعض أجزاء الرصاصة التي تشظت إلى 9 شظايا، وتم إزالة 7 منها. أشار إلى أن وضع والدته مستقر نوعاً ما مقارنة بليلة أمس، لكنها لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد مرور 6 أشهر واستمرار أخذها للعلاجات الخاصة. أكد حسنين أنهم سيقدمون شكوى ضد السفارة وسيمضون بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.