إغلاق نفق الزيتون 5 أشهر.. تحويل السير إلى الحارثية بسبب أعمال الإنفاق من شارع سهام العبيدي

2024-07-28 00:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أعلنت مديرية المرور العامة عن إغلاق نفق الزيتون باتجاه ساحة النسور، وذلك لمدة خمسة أشهر بدءًا من اليوم، وذلك لأعمال الصيانة وتطوير الإنفاق القادمة من شارع سهام العبيدي باتجاه شارع الزيتون.

تفاصيل الإغلاق:

مدة الإغلاق: خمسة أشهر.

الطريق المغلق: نفق الزيتون في اتجاه ساحة النسور.

التحويلات المرورية:

للمركبات القادمة من نفق الزيتون: سيتم توجيه السائقين إلى الطريق البديل الذي يمر عبر الحارثية. يتعين على السائقين الاستدارة من الاستدارة القريبة من مول الحارثية والعودة باتجاه المجسر الجديد.



