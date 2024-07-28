قطع طرق وتحويلات مرورية في بغداد.. تغييرات مؤقتة بسبب أعمال مد أنبوب المجاري

2024-07-28 00:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أعلنت مديرية المرور العامة عن إجراء تحويلات مرورية هامة في العاصمة بغداد بسبب أعمال صيانة وتطوير ستؤثر على حركة السير في الفترة المقبلة. وتفاصيل هذه التغييرات كالتالي:

1. قطع الطريق وتحويل السير: سيتعين على السائقين الاستعداد لتغييرات كبيرة في حركة المرور ابتداءً من اليوم، حيث سيتم قطع الطريق الرئيسي وتحويل السير من سيطرة الشعب الملغاة باتجاه تقاطع الصحة. ويأتي هذا التغيير نتيجة لأعمال مد واستبدال أنبوب المجاري في المنطقة، وهو مشروع يهدف لتحسين البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي في بغداد.

2. مسارات المركبات:

لخروج المركبات من بغداد: سيتم توجيه المركبات القادمة من داخل بغداد للخروج عبر تقاطع الصحة على الجانب الأيمن من الطريق، ومن ثم الانحراف إلى الشارع الخدمي الذي يمتد لمسافة 250 متراً وصولاً إلى سيطرة الشعب الملغاة.

سيتم توجيه المركبات القادمة من داخل بغداد للخروج عبر تقاطع الصحة على الجانب الأيمن من الطريق، ومن ثم الانحراف إلى الشارع الخدمي الذي يمتد لمسافة 250 متراً وصولاً إلى سيطرة الشعب الملغاة. لدخول بغداد: على السائقين الراغبين في الدخول إلى بغداد اتباع الاتجاه المعاكس لحركة السير المعتادة في الشارع المذكور، وذلك لتجنب الازدحام ولتسهيل تدفق حركة المرور.

3. مدة القطع: ستستمر أعمال قطع الطريق وتحويلات السير لمدة خمسة أيام، بدءًا من اليوم. ويُنصح السائقون باتباع التعليمات المرورية المحددة وتوخي الحذر أثناء القيادة لتفادي الازدحام والحوادث



