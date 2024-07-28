راضي شنيشل: ثقتي كبيرة باللاعبين للوصول إلى دور الثمانية

2024-07-28 00:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، أن المنتخب خسر أمام واحد من أبرز المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس وهو المنتخب الأرجنتيني الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المحترفين في أقوى دوريات العالم.

وقال شنيشل في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن لاعبي المنتخب الأولمبي قدموا مجهودات كبيرة رغم الخسارة، وكان التأثر واضحاً على صعيد الجانب البدني بسبب المستوى الكبير الذي ظهر به الفريق في المباراة الأولى أمام أوكرانيا التي انتهت لصالح منتخبنا بهدفين لواحد.

وأكد ثقته العالية باللاعبين لتقديم مباراة جيدة يوم الثلاثاء أمام المنتخب المغربي، لافتاً إلى ضرورة تحقيق النتيجة المطلوبة للتواجد في دور الثمانية من مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية.

وتساوت منتخبات المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس، برصيد 3 نقاط بعد فوز كل منها في مباراة وخسارة أخرى ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف، حيث أحرزت 4 أهداف وتلقت 3، بينما تساوى المغرب وأوكرانيا في رصيد الأهداف، حيث أحرز كل منتخب 3 أهداف وتلقى مثلها، بينما بات العراق في المركز الرابع بعدما أحرز 3 أهداف وتلقى 4.

‎ويلتقي منتخب العراق مع نظيره المغربي، الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024.