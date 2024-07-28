مقتل شاب بهجوم مسلح والقوات الأمنية تلقي القبض على القاتل في السليمانية

2024-07-28 01:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم السبت (27 تموز 2024)، بمقتل شاب بهجوم مسلح في السليمانية، مبيناً أن القوات الأمنية القت القبض على القاتل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شاباً يعمل في محل لبيع المأكولات الشعبية في منطقة رابرین بمحافظة السليمانية، تعرض لهجوم مسلح ما أدى الى مقتله في الحال"، مشيراً الى أن "المعلومات تشير الى انه قام بقتل شخص يعمل في جهاز امني".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على المشتبه به، وسلمته الى الجهات المختصة"، لافتا الى أن "الحادث حاليا قيد التحقيق".