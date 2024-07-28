رسمياً.. الإسباني هيرنانديز مدربا لنادي كربلاء
2024-07-28 02:18:02 - المصدر: واع
كربلاء المقدسة – واع
تعاقدت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، مع المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز لتدريب الفريق الكروي في الموسم المقبل.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نادي كربلاء وقع رسميا مع مدرب الشباب السعودي السابق، الإسباني كارلوس هيرنانديز، مع مساعد برتغالي فيكتور براون ومدرب لياقة إسباني دانيال اورينغو لقيادة الفريق في الموسم المقبل".
تعاقدت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، مع المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز لتدريب الفريق الكروي في الموسم المقبل.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نادي كربلاء وقع رسميا مع مدرب الشباب السعودي السابق، الإسباني كارلوس هيرنانديز، مع مساعد برتغالي فيكتور براون ومدرب لياقة إسباني دانيال اورينغو لقيادة الفريق في الموسم المقبل".