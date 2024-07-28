2024-07-28 02:18:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعتعاقدت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، مع المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز لتدريب الفريق الكروي في الموسم المقبل.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نادي كربلاء وقع رسميا مع مدرب الشباب السعودي السابق، الإسباني كارلوس هيرنانديز، مع مساعد برتغالي فيكتور براون ومدرب لياقة إسباني دانيال اورينغو لقيادة الفريق في الموسم المقبل".