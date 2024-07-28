باريس يحسم موعد تقديم صفقته الثانية

2024-07-28 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستقر نادي باريس سان جيرمان، على موعد تقديم صفقته الثانية، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأكد مراسل شبكة راديو مونت كارلو، أن جواو نيفيز لاعب وسط بنفيكا سيصل إلى باريس خلال أيام، لإتمام الصفقة وإعلانها قبل نهاية الأسبوع الجاري.وأضاف أن الناديين توصلا لاتفاق شبه نهائي بشأن نيفيز البالغ من العمر 19 عاما، والذي سيوقع على عقد مدته 5 مواسم.ومن المنتظر أن تكلف صفقة جواو نيفيز، خزينة باريس، أقل من 100 مليون يورو، حيث تردد أن الفريق الفرنسي سيدفع 70 مليون يورو.ولفت أن ريناتو سانشيز لاعب باريس سان جيرمان، لن يدخل في صفقة تبادلية مقابل جواو نيفيز.وأوضح أن باريس بصدد الاستغناء عن أحد لاعبي الوسط بمجرد وصول جواو نيفيز، وأقربهم الإسباني فابيان رويز الذي تألق في فوز منتخب بلاده بلقب يورو 2024.