مبابي يعطل صفقة إنجليزية

2024-07-28 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعوقف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وراء تعطيل صفقة لفريق إنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأوضحت شبكة "فوت ميركاتو" أن عائلة مبابي، التي تنوي شراء فريق كان أحد أندية دوري الدرجة الثانية في فرنسا، قررت تعطيل صفقة انتقال ألكسندر ميندي مهاجم كان، إلى سندرلاند الإنجليزي هذا الصيف.وأضافت الشبكة الفرنسية أن مبابي وعائلته بصدد الحديث مع ميندي (30 عاما) لإقناعه بالاستمرار مع كان، وعدم الانتقال إلى سندرلاند الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.ولفتت إلى أن ألكسندر ميندي هداف دوري الدرجة الثانية في فرنسا يريد خوض تجربة جديدة خارج البلاد بالانتقال إلى سندرلاند.وذكرت أن ميندي لم يسافر مع فريقه لخوض معسكره التدريبي في سويسرا استعدادا للموسم الجديد 2025/2024.واختتمت الشبكة تقريرها بأن مهاجم كان اختار الانتقال إلى سندرلاند الإنجليزي، بعدما تلقى عروض من أندية أخرى مثل سامبدوريا الإيطالي والرياض السعودي.