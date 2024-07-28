الصحة تعلن شروط عودة الأطباء المستقيلين والراغبين بالعودة الى الوظيفة

2024-07-28 08:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، شروط عودة الأطباء المستقيلين والراغبين بالعودة الى الوظيفة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "يكون التعيين حسب الشواغر التي سوف تعلنها الوزارة وهي غير ملزمة بالتعيين في محل العمل السابق"، مؤكدة على "عدم تقديم إجازة بدون راتب او خمس سنوات بعد المباشرة".

واضافت ان "يكون تقديم الطلب من أصحاب الشأن شخصيا الى قسم شؤون المواطنين ولا تقبل الطلبات المقدمة عن طريق الغير"، مبينة ان "باب التعيين يغلق يوم 8 اب 2024".