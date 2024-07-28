2024-07-28 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تُظهر قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2023 تَصدُّر السعودية ومصر والإمارات، وسط ارتفاع استهلاكها، في حين تعدّ الجزائر الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعًا على أساس سنوي. وتوضح بيانات حديثة تضم 9 دول عربية، ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء في الدول العربية الـ9 إلى 1.26 ألف تيراواطساعة خلال 2023، مقابل 1.21 ألف تيراواطساعة عام 2022. وتضم القائمة كلًّا من: السعودية ومصر والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وعمان والمغرب، التي شهدت جميعها عدا الجزائر ارتفاعًا في توليد الكهرباء خلال العام الماضي. يشار إلى أن السعودية جاءت ضمن أكثر 10 دول عالميًا توليدًا للكهرباء خلال العام الماضي، بحصّة بلغت 1.4، من الإجمالي العالمي، الذي ارتفع إلى 30 ألف تيراواطساعة خلال 2023، مقابل 29.2 ألف تيراواطساعة عام 2022. أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2023 تصدرت السعودية قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم توليد ارتفع إلى 422.9 تيراواطساعة، مقابل 401.3 تيراواطساعة في عام 2022، أي بكمية زيادة سنوية 21.6 تيراواطساعة، ما يعادل 5.4. وجاءت مصر في الترتيب الثاني بالقائمة، بحجم توليد للتيار الكهربائي ارتفع العام الماضي إلى 220.1 تيراواطساعة، مقابل 216.7 تيراواطساعة في العام السابق له، أي بزيادة سنوية وصلت إلى 3.4 تيراواطساعة، ما يوازي 1.6. وتواجه مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة بصورة أعلى من معدلاتها الطبيعية؛ الأمر الذي يزيد من الطلب على التيار لمستويات تاريخية ويضغط على القطاع المعتمد بنسبة 60 على الغاز؛ ونتيجة لذلك، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، لتلبية الطلب مع تراجع الإنتاج المحلي. وفي المركز الثالث، حلّت الإمارات، بكمية توليد ارتفعت إلى 165 تيراواطساعة خلال عام 2023، مقابل 153.3 تيراواطساعة في عام 2022، بزيادة سنوية 11.7 تيراواطساعة 7.6. وجاء العراق في الترتيب الرابع بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2023، بكمية 139.4 تيراواطساعة، مقابل 131.4 تيراواطساعة عام 2022، بارتفاع 6 على أساس سنوي. وتَقدَّم ترتيب الكويت في القائمة، لتأتي في المركز الخامس، بكمية توليد للكهرباء ارتفعت إلى 88.3 تيراواطساعة عام 2023، مقابل 83.5 تيراواطساعة عام 2022، بزيادة 5.7، كما يستعرض الرسم البياني أدناه: وتشهد الكويت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة التي تتعرض لها؛ وهو ما تسبَّب في عجز محطات توليد التيار في بعض أوقات الصيف الجاري عن تلبية الطلب، واضطرت البلاد إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال في بعض المناطق. الجزائر تسجل الهبوط الوحيد تراجع ترتيب الجزائر للمركز السادس بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، مع انخفاض إنتاجها بنسبة 5.8 خلال العام الماضي إلى 85.9 تيراواطساعة، مقابل 91.2 تيراواطساعة عام 2022. وتلتها قطر في الترتيب بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم ارتفع بنحو 8.7 إلى 54.4 تيراواطساعة، مقابل 50 تيراواطساعة في العام السابق له. وجاءت سلطنة عمان في المركز التاسع، مع ارتفاع توليد الكهرباء بنسبة 6.4، إلى 44.3 تيراواطساعة خلال العام الماضي، مقابل 41.7 تيراواطساعة في 2022. وفي المركز الأخير، حلّ المغرب بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم ارتفع 2.6، إلى 42.2 تيراواطساعة، مقابل 41.2 تيراواطساعة في عام 2022. ويستعرض الرسم البياني التالي الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة مزيج توليد الكهرباء في المغرب بين عامي 2021 و2023: أكثر الدول توليدًا للكهرباء في العالم تعدّ آسيا أكثر المناطق توليدًا للكهرباء في العالم بمقدار 15.28 ألف تيراواطساعة خلال 2023، مقابل 14.54 ألف تيراواطساعة في 2022، بقيادة الصين والهند واليابان، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني. وجاءت أميركا الشمالية ثانية أكثر المناطق توليدًا للتيار الكهربائي، ولكنها تراجعت إلى 5.48 ألف تيراواطساعة العام الماضي، مقابل 5.53 ألف تيراواطساعة في عام 2022. كما انخفضت كمية الكهرباء المولدة في أوروبا خلال العام الماضي إلى 3.8 ألف تيراواطساعة، مقابل 3.89 ألف تيراواطساعة في 2022. وعلى صعيد البلدان، تعدّ الصين أكثر الدول توليدًا للكهرباء، بمقدار 9.45 ألف تيراواطساعة، مقابل 8.84 ألف تيراواطساعة في 2022، أي بكمية زيادة سنوية 610 تيراواطساعة، تتخطى إنتاج كل من فرنسا وألمانيا. وفي المركز الثاني عالميًا تأتي أميركا، رغم انخفاض إنتاجها من الكهرباء العام الماضي إلى 4.49 ألف تيراواطساعة، مقابل 4.53 ألف تيراواطساعة في العام السابق له. وثالثًا، حلّت الهند، بحجم إنتاج ارتفع إلى 1.95 ألف تيراواطساعة، مقابل 1.82 ألف تيراواطساعة في عام 2022، وتلتها روسيا بنحو 1.17 تيراواطساعة، مقابل 1.16 تيراواطساعة في العام السابق له. بينما تراجع إنتاج اليابان من الكهرباء، لتأتي في المركز الخامس، بكمية 1.01 ألف تيراواطساعة، مقابل 1.04 ألف تيراواط في عام 2022.