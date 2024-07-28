أمريكا.. لوم متبادل بشأن تضخم عجز الميزانية

2024-07-28 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تقترب الولايات المتحدة من تسجيل أكبر عجز في الميزانية الفيدرالية في تاريخها ، باستثناء فترات الأزمات مثل جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية العالمية والحرب العالمية الثانية. مثل هذا العجز الضخم سيكون سببا إضافيا لتبادل الاتهامات في واشنطن في عام الانتخابات. ينتقد الجمهوريون الديمقراطيين بسبب الإفراط في الإنفاق ، بينما يعزو الديمقراطيون عجز الميزانية إلى التخفيضات الضريبية التي وافق عليها الجمهوريون والتي أدت إلى انخفاض الإيرادات. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى ما يقرب من 1.9 تريليون دولار ، أو 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر ، وفقا لتوقعات أصدرها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في 19 يوليو. ويقدر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس أن العجز سيكون أكبر ، حيث يصل إلى 6.7٪.