"سيتي غروب": هكذا ستؤثر رئاسة ترامب على أسعار النفط

2024-07-28 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تقول مذكرة بحثية لمجموعة سيتي جروب إن رئاسة دونالد ترامب قد يكون لها تأثير هبوطي على أسعار النفط بسبب مجموعة من العوامل ، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات المواتية والمحفزة للقطاع والضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها لزيادة الإنتاج. يقول المحللون: قد يتخلى ترامب عن السياسة البيئية ، لكن هذا غير مرجح للغاية. إلغاء قانون خفض التضخم بسبب تأثيره الإيجابي في الولايات التي تصوت للجمهوريين. وأضافوا أن الخطر الرئيسي الذي يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار في ظل رئاسة ترامب هو الضغط على إيران ، رغم أن هذا التأثير محدود. إذا بدأ ترامب حملة الضغط الأقصى على طهران مرة أخرى ، فقد تنخفض الصادرات الإيرانية بمقدار 500900 ألف برميل يوميا.