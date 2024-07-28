اجرام بغداد تطيح بسارقين اثنين لأغطية "فتحات الصرف الصحي" في الاعظمية

2024-07-28 10:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، الإطاحة بسارقين اثنين لأغطية "فتحات الصرف الصحي" في منطقة الاعظمية.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في مكتب الاعظمية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة اغطية فتحات الصرف الصحي الكبيرة ضمن منطقة الاعظمية ببغداد".

واضافت انه "تم القبض عليهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بالسرقة وضبط العجلة التي كانا يستقلانها نوع كيا حمل"، مؤكدة انها "دونت اقوال المتهمين وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما اصولياً وفق القانون".