2024-07-28 10:18:06 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأحد، إن الجيش يزيد من استعداده “للمرحلة التالية من القتال في الشمال”، في أعقاب الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، في الجولان المحتل. وأضاف هاليفي: “نحن نعرف بالضبط من أين أطلق الصاروخ. وتفحصنا هنا على جدار ملعب كرة القدم بقايا الصاروخ، إنه صاروخ (فلق 1) برأس حربي يزن 53 […]

ظهرت المقالة إسرائيل تكشف “استعدادات المرحلة التالية” وإيران تحذر من “أي مغامرة” ضد لبنان أولاً على ايشان.