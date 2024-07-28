2024-07-28 10:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحضيرا للموسم الجديد تتواصل الاندية العراقية في سباقها المستمر بالتعاقدات مع اللاعبين لتمثيل فرقها الكروية استعداداً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

وتعاقدت إدارة نادي النفط مع المهاجم حسام جاد الله قادما من نادي نفط البصرة، كما تعاقدت مع اللاعب ستار ياسين قادما من فريق نوروز، وجددت لللاعب احمد صبري لموسم آخر ، في حين عزز النفط صفوفه باللاعب اليمني احمد عبد الكريم السروري بعد تعاقدها معه لموسم واحد.

الى ذلك جددت ادارة نادي دهوك مع اللاعب ريوان امين للموسم الجديد، رافضاً العقود المقدمة له من اندية الشرطة و الزوراء، كما تعاقدت مع المغترب العراقي في السويد باشانغ عبد الله الذي سبق ان مثلّ المنتخب العراقي الحالي بدعوة من كاساس .

كما اعلن نادي نوروز الرياضي التعاقد مع محترف ساحل العاج، انتراس اوكسي نسي جاو قادما من نادي النهضة العماني للعب في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 ، واكملت ادارة نادي نوروز اتفاقها مع المهاجم البرازيلي جيلمار لاعب دبا الحصن الإماراتي لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

وتعاقدت ادارة نادي الحدود مع اللاعب علي محسن لتمثيل فريقها الكروي موسما واحداً قادماً من فريق أربيل، وجدد حسين جبار تعاقده مع الحدود موسماً اخر، وانظم المدافع عباس ماجد لكتيبة الفرسان قادماً من الطلبة لموسم واحد ، بينما جدد علي حسن تعاقده مع الحدود لموسم آخر.